Заседание «Q-clubа» на тему «Альтернативы проблемному российскому газу – реальны ли они в Украине?»

Сегодня, 15 декабря, в 17:00 в столичном Украинском доме состоится открытое заседание Киевского международного энергетического клуба «Q-club» и Научно-технического центра «Биомасса» при участии ведущих украинских и заграничных специалистов, правительственных чиновников, политиков и дипломатов, национальных и представленных в Украине заграничных энергетических компаний.

Заседание посвящено дискуссии «Альтернативы проблемному российскому газу – реальны ли они в Украине?».

Заседание откроют президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК и директор Научно-технического центра «Биомасса» Георгий ГЕЛЕТУХА.

В рамках дискуссии будут обсуждаться вопросы относительно реальности и эффективности использования в Украине альтернативных источников энергии, таких как биогаз, метан из угольных пластов, сланцевий газ и твердые биотоплива. Дискуссия коснется также вопросов развития атомной энергетики и следствий грустного опыта Украины и Японии в этой сфере.

Мир серьезно относится к "альтернативе" исчерпывающимся источникам энергии. Из 300 гигаватт новых мощностей, введенных в действие в 2008-2009 годах, 140 - возобновляемая энергетика, сегодня в Китае действуют свыше 7 млн. биогазовых установок. В Украине же доля возобновляемой энергетики в общем энергобалансе не превышает 1%, хотя сдвиги уже есть.

Высокие цены на газ вынуждают население Украины искать и внедрять более экономные и прогнозируемые варианты. Это демонстрирует производство твердого биотоплива. Что необходимо сделать, и что уже сделано для сокращения потребления импортированного природного газа, стоит ли сейчас вкладывать инвестиции в развитие биоэнергетики?

Какие перспективы применения и расширения сферы атомной энергетики в Украине? Насколько можно ограничить ее деятельность?

Большинство специалистов заверяют, что альтернатива проблемному газу, который несет основную угрозу украинскому суверенитету, существует, что же тогда мешает ее внедрению?

Эти и другие вопросы, касающиеся поиска альтернатив, будут обсуждаться на протяжении двухчасового заседания клуба.

Заседание клуба будет проходить в зале «Арт галереи» Украинского дома (3-й этаж).

После заседания участники продолжат неформальное общение на фуршете.

Рабочие языки: украинский, русский, английский. Будет обеспечен синхронный перевод.

Контакты для аккредитации:

тел./факс: +38 (044) 484-04-44

e-mail: info@qclub.org.ua