ГПУ еще не знает, возмутило ли ее решение суда относительно Кучмы

В Генеральной прокуратуре еще будут определяться, подавать ли апелляцию на решение Печерского райсуда Киева, который отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ

«Мы будем определяться, когда получим на руки решение суда», - сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

Сегодня, 14 декабря, Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Как отмечается в постановлении, суд не нашел оснований, которые указывали бы на причастность Л.КУЧМЫ к совершению тяжкого преступления.

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, что это решение суда будет обжаловано.