Адвокат вдовы Гонгадзе обжалует решение суда относительно Кучмы

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявляет, что решение суда, которым отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего Президента Леонида КУЧМЫ, будет обжаловано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам сегодня после завершения судебного заседания.

«Конечно, решение будет обжаловано в апелляционной инстанции, и также в кассационной, потому что доверия к Апелляционному суду так же нет», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Комментируя рассмотрение жалобы адвокатов Л.КУЧМЫ в суде, В.ТЕЛИЧЕНКО заметила, что «в этом судебном заседании судья должна оценивать лишь действия следователя, а не давать оценку действиям МЕЛЬНИЧЕНКО и собранным доказательствам, поскольку такая оценка дается судом лишь при рассмотрении дела по существу».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

Сегодня, 14 декабря, Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Как отмечается в постановлении, суд не нашел оснований, которые указывали бы на причастность Л.КУЧМЫ к совершению тяжкого преступления.