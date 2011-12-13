Сторонники Тимошенко сломали ворота Апелляционного суда

«Беркут» не позволил им прорваться

Сторонники экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО сломали ворота ограждения Апелляционного суда Киева и пытались прорваться на заседание. Как передает корреспондент УНИАН, путь им преградили представители спецподразделения «Беркут». Они начали оттеснять митингующих снова на тротуар. Правоохранителям удалось остановить и оттеснить сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.

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