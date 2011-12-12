Источник: Янукович перенес поездку в Харьковскую область

Рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Харьковскую область, предварительно, переносится с 13 на 14 декабря.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в структурах центральной власти.

В связи с перенесением даты визита, отметил собеседник агентства, не исключены изменения и в самой программе пребывания на Харьковщине главы государства.

Как сообщал УНИАН, рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Харьковскую область должна была состояться 13 декабря.

В частности, по данным ОГА, планировалось, что глава государства посетит Липецкое терапевтическое отделение Мерефенской центральной районной больницы Харьковского района.

По неофициальной информации, В.ЯНУКОВИЧ также планировал принять участие в торжественной церемонии открытия 5-звездочной гостиницы Kharkiv Palace*, построенной группой DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012.

Строительство гостиницы Kharkiv Palace* входит в Государственную программу подготовки к играм финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.