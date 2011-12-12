Власенко: Тимошенко Януковичу живой не нужна

Экс-премьер Юлия Тимошенко боится за свою жизнь, заявил ее адвокат Сергей Власенко. Он не исключил, что в отношении нее "могут быть применены действия, в результате которых она умрет".

"Есть высокая доля вероятности, и я в этом убежден, что власть делает все не для того, чтобы убить ее, а для того, чтобы она умерла сама", - сказал Власенко в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина".

По его словам, у Тимошенко диагностированы проблемы со спиной, которые сопровождаются постоянным болевым синдромом, и в таком состоянии она находится уже больше месяца.

"Юлия Владимировна боится за свою жизнь. Она прекрасно понимает - Виктору Януковичу живой она не нужна. Ни на воле, ни в тюрьме", - заявил адвокат.

"Пока все выглядит так, что в какой-то момент выйдет президент Янукович со светлым от радости лицом и скажет: "Я очень сожалею, но она умерла", - добавил он.

ТСН