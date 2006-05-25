Черновецкий заявил, что сбылись древние пророчества про Киев

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева.

Как отмечается в тексте приветствия, переданном агентству УНИАН, “пророческие слова Андрея Первозванного о величии и славе города на днепровских склонах сбылись. Их подтвердила многовековая история Киева, которому было суждено еще на заре средневековья стать объединительным центром мощной и влиятельной на то время Киевской Руси, а в настоящее время – столицей независимой Украины”, говорится в приветствии.

Мэр отмечает, что сейчас все те, кто живет в столице, “причастны к новому этапу возрождения Киева, импульс которому дало обретение Украиной независимости”. Наряду с тем, что столица надежно удерживает неопровержимое лидерство среди регионов Украины, о чем убедительно свидетельствуют ее достижения в экономической, научной и культурной сферах, в городе есть еще много проблем.

“За короткое время пребывания в должности городского председателя мне в целом удалось выяснить глубину и масштаб этих проблем, что дает возможность новой власти Киева оперативно реагировать на выявленные упущения и недостатки и искать эффективные пути исправления положения”, отмечает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он подчеркивает, что главное сокровище нашего города – это киевляне, и поэтому вся деятельность городской власти в настоящее время подчинена единственной цели – сделать их жизнь лучше, богаче, достойной жителей современного европейского мегаполиса.

“Мне очень приятно, что первые шаги новой власти получили одобрительную оценку общественности, и убежден, что общими согласованными усилиями наша дружная киевская община сумеет вскоре сделать заметный прорыв к утверждению высоких стандартов жизни на основе истинных демократических ценностей и духовного возрождения”, отмечает мэр.

Городской председатель пожелал всем крепкого здоровья, настоящего человеческого счастья, мира, достатка и Божьего благословения.