Мельниченко объясняет, почему его не выпустили из Израиля

Бывший офицер Управления государственной охраны, майор запаса СБУ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО получит возможность уехать из Израиля в Украину, если украинские правоохранительные органы обоснуют необходимость пребывания его в Украине и гарантируют принятие мер, направленных на недопущение его убийства и похищения.

Об этом по телефону УНИАН сказал сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Поскольку страны Европы, США и Израиль соблюдают конвенции защиты прав лиц, преследуемых политически, а я в 2001 году получил в США статус политического беженца, - пояснил Н. МЕЛЬНИЧЕНКО, - то для моего приезда в Украину нужны соответствующие юридические шаги».

По его словам, «достаточно, чтобы правоохранительные органы в лице Генеральной прокуратуры предоставили моим адвокатам документы по обоснованию необходимости моего прибытия и гарантии мер безопасности».

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что соответствующее ходатайство от него адвокаты передадут завтра в Генеральную прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ранее заявлял, что намерен сегодня, 8 декабря, прилететь в Украину, но израильские спецслужбы не выпустили его.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он собирался прилететь в Киев, чтобы свидетельствовать в суде против экс-президента Леонида КУЧМЫ.

Как сообщил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он приобрел билет на самолет авиакомпании МАУ на прямой рейс Тель-Авив-Киев, который должен был вылететь в 14.00 и прибыть в Киев в 17.10.

Однако когда экс-майор подошел к стойке регистрации, его остановили представители израильских спецслужб, которые сообщили, что не могут позволить ему вылететь в Украину.

По мнению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, причиной того, что его не выпустили в Украину, является то, что Израиль соблюдает Конвенцию о статусе политического беженца, которым запрещается выдавать людей в те страны, где есть опасность их жизни. По его убеждению, израильтяне, заботясь о репутации своей страны, готовы будут выпустить его в любую страну, кроме Украины.

Справка УНИАН. Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который вел записи в кабинете бывшего Президента Л.КУЧМЫ, сейчас находится в Израиле. Против Л.КУЧМЫ в этом году было возбуждено уголовное дело, базировавшееся, в частности, на показаниях Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и его аудиозаписях. В то же время Генеральная прокуратура возобновила дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, возбужденное в 2001 году «за разглашение государственной тайны». Это дело было передано в СБУ, Н. МЕЛЬНИЧЕНКО, скрываясь от преследования, уехал в Израиль. Шевченковский районный суд Киева выдал ордер на его арест.

7 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение жалобы адвокатов Л.КУЧМЫ на возбуждение против него уголовного дела. Продолжение рассмотрения жалобы назначено на 9 декабря.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил о намерении «прибыть в Печерский райсуд Киева, который, согласно с намерениями кучмистов, должен отменить постановление о возбуждении уголовного дела против Кучмы». По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он хочет выбить главный козырь у адвокатов Л. КУЧМЫ, которые ссылаются на то, что главный свидетель по делу «отсутствует в Украине», поэтому уголовное дело надо закрыть.