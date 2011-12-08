Тимошенко просят возглавить новое движение сопротивления

В Украине основано новое «Гражданское движение сопротивления «Освободи Украину!» (Громадянський рух опору “Звільни Україну! - ГРОЗУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил лидер общественной организации «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК.

Он отметил, что ГРОЗУ был создан “для единения сознательных граждан Украины, оппозиционных политических партий, гражданских движений и объединений с целью прекращения существования в нашем государстве криминально-олигархического, нелегитимного на сегодняшний день режима Виктора ЯНУКОВИЧА”.

З.ШКИРЯК отметил, что их движение официально обращается к экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая в настоящее время находится в СИЗО, с предложением возглавить ГРОЗУ.

Он также подчеркнул, что их движение уже заручилось поддержкой общества. По словам З.ШКИРЯКА, основными требованиями ГРОЗУ являются немедленная отставка Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА; освобождение экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и всех политических узников; немедленный роспуск Верховной Рады Украины и назначение новых выборов; прекращение социально-экономического террора в стране.

З.ШКИРЯК выразил убеждение, что “режим ЯНУКОВИЧА” может быть отстранен от власти конституционными средствами политической борьбы еще до выборов-2012. “Нам нужно от 50 до 100 тысяч сознательных граждан, которые готовы открыто выразить свою позицию. Поверьте, 100 тысяч людей, которые смогут одновременно собраться и выразить свою позицию, - будет достаточно для того, чтобы власть “легла”, - отметил он.

Также З.ШКИРЯК сообщил, что во время Новогодних праздников члены ГРОЗУ планируют посещать регионы Украины, чтобы “структурировать наше движение, организовать системную борьбу, соединенную с гражданским сектором и оппозиционными политическими партиями”.

В свою очередь председатель Украинской республиканской партии, бывший политзаключенный Левко ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что его политическая сила не рассматривала вопрос об участии в ГРОЗУ. Однако они поддерживают инициативы новосозданного гражданского движения.

Также в пресс-конференции участие приняли представитель общественного объединения «Народная самооборона» Алексей ГЕТЬМАН, который отвечает за сектор общественных движений и объединений в ГРОЗУ; координатор ОО «За Киев» Александр БРИГИНЕЦ – общественный сектор, научно-культурная среда; председатель ОО «Информационно-методический центр «Дебаты» Элла ЛАМАХ – сектор женских организаций и движений, международные институты, а также член президиума Всемирного конгресса украинцев Александр УШИНСКИЙ – ответственный за сотрудничество с заграничными украинскими обществами.