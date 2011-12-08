Донецкий прокурор успокоил: долг ПФ чернобыльцам растет с каждым днем

Пенсионный фонд Украины и в настоящее время начисляет ликвидаторам Чернобыльской аварии пенсии, согласно судебным решениям, но выплат нет из-за отсутствия в бюджете денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге прокурор Донецкой области Владимир ВЫШИНСКИЙ.

Он напомнил, что протестующие чернобыльцы подавали в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Пенсионного фонда, в частности, против должностных лиц регионального управления Пенсионного фонда в Донецкой области по статье 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения), но прокуратура отказала им, потому что фактическое исполнение Пенсионным фондом судебных решений было выполнено – чернобыльцам пересчитали суммы пенсий и начислили..

«Есть судебные решения, которые обязывают Пенсионный фонд пересчитать пенсии чернобыльцам. Эти судебные решения были исполнены, в том числе с привлечением исполнительной службы… В настоящее время начисления идут», – сказал В.ВЫШИНСКИЙ и добавил: «Но, с учетом обстоятельств, которые вы знаете - отсутствие денежных средств, - эти начисления идут в качестве долга».

Прокурор пояснил, что «весь спор состоял в том, как считать – Пенсионный фонд считал так, а суд указал и обязал пересчитать пенсии по другому алгоритму. Это было пересчитано, и пенсии начисляются и сейчас. Этот вопрос в прокуратуре проверили – идет начисление, однако, в связи с отсутствием средств, пенсии не выплачиваются».

«Поэтому говорить, что в действиях работников Пенсионного фонда есть состав преступления по статье 382, у прокуратуры нет оснований. Поэтому и было принято такое решение», - отметил В.ВЫШИНСКИЙ.

На реплику журналистов, что же делать чернобыльцам, которые сегодня фактически не получают отсуженные пенсии, прокурор заявил: «Этот вопрос не в компетенции органов прокуратуры».