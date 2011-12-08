Янукович осмотрел первую очередь объездной дороги Днепропетровска

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ознакомился с ходом строительства первой очереди автодороги Южного обхода Днепропетровска, робота над которой сейчас завершается.

Как сообщает ИА «Мост-Днепр», председатель Днепропетровской ОДА Александр ВИЛКУЛ сообщил главе государства, что все строительные работы идут по графику. Уже через две недели участок автодороги длиной 18 км планируется ввести в эксплуатацию.

А.ВИЛКУЛ сообщил, что вторая очередь дороги будет сдана в эксплуатацию в 2012 году.

По информации ИА «Мост-Днепр», сейчас построена первая очередь объездной дороги Днепропетровска протяженностью 18 км. На этом участке дороги построен мост через реку Мокрая Сура, три путепровода и три двухуровневые развязки. Теперь осталось провести технические испытания моста и путепроводов, а также обеспечить усадку верхнего слоя дорожного покрытия, после чего по новой дороге начнется движение автотранспорта.

В совещании по завершению строительства первой очереди Южной объездной дороги также приняли участие: министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Владимир ДЕМИШКАН, председатель Днепропетровского областного совета Евгений УДОД и Днепропетровский городской голова Иван КУЛИЧЕНКО.

По информации агентства, В.ЯНУКОВИЧ высоко оценил темпы строительства и сдачи первой очереди объездной дороги. В ходе совещания глава государства дал соответствующие поручения по завершению первой очереди объездной дороги Днепропетровска и строительства второй очереди, которая запланирована на следующий год.

Напомним, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область в апреле 2011 года глава государства одобрил проект строительства первой очереди Южного обхода Днепропетровска длиной 18 км. Согласно поручению Президента, проект вошел в перечень строительства автодорог на текущий год. Стоимость работ составила 810 млн. грн.

Первая часть объездной дороги выведет за пределы Днепропетровска 7500 единиц транзитного транспорта в сутки, который следует в Криворожском и Запорожском направлениях. Это позволит на четверть (или на 225 тонн ежегодно) уменьшить вредные выбросы транзитного транспорта в атмосферу в пределах Днепропетровска.

В настоящее время ведутся организационные и подготовительные работы по началу строительства второй очереди объездной дороги вокруг Днепропетровска. Это следующие 20 км новой дороги, которые будут пролегать до автодороги Харьков - Симферополь. Она должна быть построена к концу следующего года.

В общей сложности вся объездная дорога вместе с правобережными съездами с Кайдацкого моста будет иметь протяженность около 70 км и будет построена к 2015 году.