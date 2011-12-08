Рейтинги ведущих политиков Украины - без изменений (опрос)

Рейтинги ведущих политиков Украины на сегодня остаются без изменений. Таковы данные закрытых социологических опросов, опубликованных в газете "Сегодня".

"Согласно данным закрытых ноябрьских опросов ни Президент, ни его ближайшие оппоненты ничего не приобрели и не потеряли за шесть месяцев лета и осени 2011 года. Разница между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко - от 3 до 6 процентов", - сообщает газета.

При этом приводятся данные опросов, проведенных четырьмя социологическими компаниями по трем политикам: Виктору Януковичу, Юлии Тимошенко и Арсению Яценюку.

Согласно данным компании КМИС рейтинг симпатий у них - 18%, 13% и 9% соответственно.

"Социальный мониторинг" дал такие результаты: 20,7%, 14,1% и 9,9%; Группа "Рейтинг": 17,4%, 14,1% и 8,1%; СОЦИС: 18,4%, 13,8% и 8,8%.

Газета приводит комментарий политолога Вадима Карасёва, который считает, что "Тимошенко не помог статус жертвы, так как сейчас, в отличие от 2001-го, она не просто жертва власти, она жертва со статусом человека из бывшей власти, а власть априори вызывает больше недоверия".

Впрочем, политолог считает, что главное во всех последних опросах в другом.

"Спустя почти два года после выборов у нас остаются два основных кандидата, третьего как не было, так и нет", - убеждён Карасёв.

В свою очередь политолог Михаил Погребинский пока не видит ни у кого из представителей "второго эшелона" политиков возможности вмешаться в борьбу дуэта лидеров.

"Теоретически это мог бы сделать Сергей Тигипко, предприняв экстраординарные усилия по восстановлению своего рейтинга. Но для этого надо хлопнуть дверью. Что касается остальных, их рейтинги сейчас имеют значение только в контексте рейтингов их партий, которым предстоят парламентские выборы. Кстати, это касается не только Симоненко, Кличко или Тягнибока, но и Яценюка, который остается партийным лидером, неспособным вмешаться в битву Януковича и Тимошенко", - считает он.

Газета делает вывод, что "нынешняя ситуация с рейтингами все еще устраивает власть: несмотря на значительное ухудшение по сравнению с рейтингами-2010, Виктор Янукович удерживает лидерство, чем Виктор Ющенко не мог похвастаться уже спустя год после президентских выборов-2004".

Однако, обращает внимание газета, политологи предупреждают: ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую для власти сторону.

Укринформ