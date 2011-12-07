Суд обрек газету на закрытие за напечатанное выступление депутата

Жовтневый районный суд Луганска удовлетворил иск ОАО «ХК «Лугансктепловоз» к редакции луганской газеты «ХХІ век» о защите деловой репутации и возмещении морального вреда на сумму 250 тысяч гривень.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердил шеф-редактор газеты «XXI век» Юрий ЮРОВ.

По его словам, поводом для иска послужила публикация в газете обращения депутата областного совета Владислава КРИВОБОКОВА, в котором тот критически отзывается о руководстве предприятия.

Ю.ЮРОВ отметил, что публикация вышла 1 декабря 2010 года, а суд состоялся 28 ноября 2011 года.

«Мы напечатали выступление депутата областного совета Владислава КРИВОБОКОВА, и я глубоко убежден, что газета не должна нести ответственность за слова депутата. Он очень резко отзывался о руководстве «Лугансктепловоза», - сказал Ю.ЮРОВ.

Он подчеркнул, что на заседании суда отсутствовал, поскольку не получил повестку.

«Меня на суде не было, я был в отпуске и не знал о том, что меня привлекли в качестве ответчика, и о том, что меня вызвали в суд», - сказал Ю.ЮРОВ.

По его словам, суд привлек В.КРИВОБОКОВА как соответчика по иску о защите деловой репутации и возмещении морального вреда и постановил выплатить «Лугансктепловозу» 250 тыс. грн.

«Мы подали апелляцию и рассчитываем договориться с истцами. Четверть миллиона - это смерть для предприятия, будем на печатных машинках печататься. Сумма иска просто беспрецедентная, и она удовлетворена судом в полном объеме», - подчеркнул Ю.ЮРОВ.

По его словам, такая сумма иска обусловлена новым законом о судебном сборе, который вступил в силу с 1 ноября.

Справка УНИАН. В соответствии с законом о судебном сборе, государственная пошлина при подаче иска в суд отменена, вместо нее введен судебный сбор, ставки которого выше в 14 раз. Согласно закону, заплатив 2880 грн. судебного сбора, можно будет предъявить иск на любую сумму.

Ранее В.КРИВОБОКОВ заявлял, что готов покончить с собой любым способом, если Украина вступит в Европейский Союз. Он же являлся заказчиком ролика, рекламировавшего ЕврАзЭС на телеканалах в Луганске.