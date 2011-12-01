В МВД утверждают, что ГАИ никаких участников протестов не ловило

В Управлении МВД Кировоградской области опровергают информацию о препятствовании выезду жителей региона для участия в политических акциях в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Кировоградской области.

«В Управлении МВД области категорически опровергают эту информацию и заверяют, что какие-либо обвинения в адрес ГАИ являются безосновательными», - говорится в сообщении.

В Управлении отмечают, что законом четко определены требования к автоперевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажиров. Прежде всего, они касаются технической исправности транспортных средств. Если автотранспорт находится в неисправном состоянии, его эксплуатация категорически запрещена.

«Основная задача работников Госавтоинспекции – обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, гибели и травмирования людей.

Работники милиции осуществляют свою работу исключительно в правовом поле и не вмешиваются в деятельность никаких политических сил», - сообщают в Управлении МВД.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября «Фронт Змін» заявил, что в Кировоградской области из-за угроз со стороны властей перевозчики отказываются везти активистов партии в Киев 3 декабря, где в этот день в 11.00 на Михайловской площади начнется итоговый митинг акции «Украина против Януковича».

По данным пресс-службы партии, перевозчики рассказали представителям партии «Фронт Змін», что их в Кировограде собрал начальник отдела автомобильно-технического управления ГАИ УМВД в Кировоградской области Александр СКАЛКОВИЧ и запретил 3 декабря выезжать за пределы области. В частности, прозвучала угроза. «Хотите остаться с работой - не езжайте 3 декабря в Киев», - процитировали представителя управления ГАИ области перевозчики.