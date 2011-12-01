МИД ожидает, что Соглашение об ассоциации парафируют 19 декабря

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают парафирования Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите Украина-ЕС 19 декабря.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом говорится в заявлении МИД по случаю принятия Рекомендаций Европейского Парламента Совету ЕС, Европейской Комиссии и Европейской службе внешней деятельности по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

«МИД Украины полностью разделяет позицию Европарламента относительно важности быстрого парафирования этого соглашения. Ожидаем формализации решения о завершении переговоров на высшем уровне в рамках саммита Украина-ЕС 19 декабря этого года в Киеве», - отмечается в заявлении.

МИД также отмечает призыв Европарламента к подписанию Соглашения об ассоциации на протяжении 1-го полугодия 2012 года и обеспечения представления до конца 2012 года Европейскому парламенту и национальным парламентам государств - членов ЕС всех документов, касающихся процесса ратификации Соглашения. «Считаем, что это поддержит имеющуюся динамику в подготовке Соглашения и позволит как можно быстрее начать его практическую имплементацию», - отмечается в заявлении.

МИД приветствует принятие Рекомендаций Европарламента Совету ЕС, Европейской Комиссии и Европейской службе внешней деятельности по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС 1 декабря в рамках сессии Европарламента в Брюсселе.

«Мы благодарны за поддержку со стороны Европейского Парламента евроинтеграционных устремлений нашего государства и за признание Европарламентом того, что Украина является европейским государством и, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, может подать заявку на членство в ЕС», - отмечается в заявлении. В МИД Украины надеются, что этот обнадеживающий сигнал будет учтен как в других институтах ЕС, так и на уровне стран - членов Европейского Союза.

МИД Украины также приветствует рекомендации Европарламента в части введения безвизового режима между Украиной и ЕС, а также позитивных последствий заключения Соглашения об ассоциации для укрепления торгово-экономических и инвестиционных контактов. «Рассчитываем, что эта поддержка, которую выразил Европарламент, вскоре превратится в конкретный результат на пути к свободе передвижения украинских граждан по странам ЕС и постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС», - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в МИД отмечают, что в Украине с пониманием воспринимают внимание со стороны Европарламента к процессам реализации политических и социально-экономических реформ, укрепления демократии и фундаментальных свобод, обеспечения верховенства права в нашем государстве.

«В этом контексте реализация положений Соглашения об ассоциации с ЕС будет способствовать достижению приоритетов развития Украины как европейского государства, которое стремится отвечать критериям будущего членства в ЕС», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, Европарламент одобрил доклад по рекомендациям Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий относительно Соглашения об ассоциации с Украиной.

ЕП рекомендовал этим институтам признать стремление Украины стать членом ЕС при условии соответствия критериям демократии и помочь Украине в проведении реформирования Конституции и избирательного законодательства. Депутаты призвали украинскую власть предоставить возможность бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и другим оппозиционным лидерам использовать их право на полноценное участие в политических процессах, “как сейчас, так и во время следующих выборов в Украине”.

Европарламент выступил за парафирование Соглашения об ассоциации с Украиной в этом году и его подписание – в следующем. В то же время ЕП призвал предусмотреть механизмы приостановки действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в случае нарушений Киевом демократических принципов.

Европарламент также выступил за активную работу по установлению безвизового режима с Украиной.

Кроме того, евродепутаты хотят усилить сотрудничество с Украиной в энергетической сфере и выступили за предоставление Киеву помощи в «газовых» переговорах с Москвой.

Также ЕП призвал украинскую власть продолжить реализацию политических и экономических реформ.