LB.ua заявляет, что милиция готовит «наезд» на сайт

Сегодня ООО "Dream Line Holding", на сервере которого размещено интернет-издание LB.ua, уведомило редакцию LB.ua о том, что Главное управление по киберпреступности и торговле людьми МВД Украины в городе Киеве просит предоставить "полные данные про физическое или юридическое лицо", на которого зарегистрирован сайт LB.ua.

Об этом сообщает сайт LB.ua.

Свое требование Главное управление по киберпреступности и торговле людьми МВД Украины в Киеве мотивирует следующим образом: некий гражданин КЛИМОВ В.М. обратился в милицию касательно размещения "на ресурсе LB.ua всемирной информационной сети общего доступа Интернет тестовых (?) сообщений, которые содержат нецензурные высказывания".

Редакция LB.ua уверена, что «возмущение гражданина КЛИМОВА В.М. по поводу «нецензурных выражений» – всего лишь предлог, причем достаточно спорный с правовой точки зрения. Прикрываясь обращением человека, которого в принципе никто не заставляет читать комментарии, содержащие нецензурные высказывания, оставляемые посетителями LB.ua, сотрудники МВД реализуют политический заказ. Суть которого – заставить замолчать одно из ведущих информационных интернет-изданий Украины».

Как говорится в сообщении LB.ua, «подобные случаи мы не раз наблюдали в странах, в которых ограничивается свобода слова. Мы напрямую связываем действия сотрудников милиции с публикацией на наших страницах резонансных расследований Сони КОШКИНОЙ, Татьяны ЧОРНОВИЛ, других наших журналистов, касающихся злоупотреблений властьпредержащих».

LB.ua требует от МВД дать пояснения, на каких основаниях милиция оказывает давление на независимые СМИ. Сайт надеется, что правовую оценку ситуации даст прокуратура, а также Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины.