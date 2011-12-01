Королевская говорит, что «Переучет власти» не завершился
Обещает, ситуация изменится
Всеукраинская акция протеста «Переучет власти» продемонстрировала, как много людей не довольны действиями власти. Об этом во время акции заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в полдень в Киеве под стенами парламента стартовала Всеукраинская акция протеста «Переучет власти». Н.КОРОЛЕВСКАЯ вместе с активистами Гражданского движения «Вперед!» повесила баннеры «Власть – на переучет» на дверях парламента и Кабинета министров.
Выступая перед присутствующими, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «Сегодня сотни тысяч людей заявили свое несогласие с действиями власти. С каждым днем нас будет становиться все больше и больше. С сегодняшнего дня для нынешней власти начался отсчет дней, которые ей остались. В ближайшее время ситуация кардинально измениться. Потому что народ Украины хочет идти вперед, а не назад. Мы не хотим, чтобы нами манипулировали, чтобы нас унижали, чтобы среди нас сеяли страх. 20 лет тому назад мы высказались за Независимость Украины на референдуме. Сегодня нам необходимо бороться за независимость от коррупции и бездарности чиновников. И я знаю, что нам это удастся», – заявила она.
Народный депутат сообщила, что сегодня будет создан специальный Комитет в поддержку акций протеста. В частности, в его задачи будет входить предоставление координационной и юридической помощи протестующим. «Мы видим, что людей арестовывают, бьют и убивают. Сегодня протестовать стало опасно. Власть делает все, чтобы люди боялись открыто выражать свое мнение. Поэтому мы будем оказывать юридическую и координационную поддержку всем, кто будет выходить на акции протеста», – сообщила она.
Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что «Переучет власти» нынешним днем не завершается. «Каждый день наши активисты будут работать в регионах, городах, районах, поселках, чтобы максимальное количество людей могли заявить свою позицию», – сказала она. Она призвала участников акции объединяться и отстаивать свои требования к власти.
Напомним, что сегодня сотрудники милиции неоднократно препятствовали проведению акции протеста «Переучет власти» в Киеве. Утром, сотрудник ГАИ конфисковал права у водителя автобуса, который вез реквизит, необходимый для проведения акции. Протокол о каком-либо нарушении прав дорожного движения составлен не был. Позже милиция дважды останавливала колонну митингующих, которые двигались с флагами «Вперед!» от метро «Арсенальная» к парламенту.
Акция «Переучет власти» прошла по всей Украине. Ее организатор – Гражданское движение «Вперед!». Люди выражали свой протест автомобильными гудками, табличками «Переучет» и временным закрытием рабочих мест. В рамках акции в шести городах: Киеве, Виннице, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Фастове, Ривне и Сумах – состоялись митинги или автомайданы.