Защита просит Апелляционный суд выпустить Тимошенко на свободу

Защита бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО просит Апелляционный суд Киева, где рассматривается жалоба на приговор Ю.ТИМОШЕНКО по «газовому» делу, изменить ей меру пресечения и провести полноценное судебное следствие в рамках рассмотрения апелляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебного заседания заявил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ.

Он отметил, что согласно законодательству, судебное следствие может проводиться на любой стадии судебного процесса, а потому он просит суд провести полноценное судебное следствие с вызовом всех свидетелей. В частности, об этом идет речь в ходатайстве адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО, которое подано вместе с апелляцией.

Также вместе с апелляцией защитой Ю.ТИМОШЕНКО поданы ходатайства о рассмотрении дела с приглашением СМИ, проведением прямой трансляции и присутствием журналистов в зале.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский райсуд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Между тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЁВА на прошлой неделе призвала руководство страны предоставить экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать из кровати.

29 ноября экс-премьер-министра перевели из камеры в палату медико-санитарной части СИЗО.