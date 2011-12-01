Суд отказал в приостановке рассмотрения апелляции Тимошенко

Суд отказал защите бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства о приостановке рассмотрения ее апелляции на приговор Печерского районного суда г. Киева по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья Елена СИТАЙЛО приняла после почти двух часов пребывания в совещательной комнате.

В частности, суд мотивировал свое решение тем, что оснований для удовлетворения ходатайства защиты нет в связи с тем, что согласно законодательству, предварительное рассмотрение апелляции может осуществляться единолично судьей с обязательным присутствием прокурора, а также с возможным присутствием истца.

Этим же решением суд постановил проводить предварительное заседание по рассмотрению апелляции в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО.

В настоящее время в судебном процессе идет доклад судьи.

Как сообщалось, с соответствующим ходатайством в Апелляционный суд обратился защитник экс-премьер-министра Украины Николай СИРЫЙ. "Объективные обстоятельства указывают, что Юлия ТИМОШЕНКО по состоянию здоровья объективно не может принимать участия в заседании. Именно поэтому я прошу суд дать надлежащую оценку этому факту", - сказал адвокат.

"Я прошу суд об остановке рассмотрения жалобы в связи с тяжелым заболеванием Юлии ТИМОШЕНКО. Это препятствует дальнейшему рассмотрению дела. Я прошу остановить производство дела", - добавил защитник Ю.СУХОВ.