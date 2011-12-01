Судья Ситайло подумала час и решила, что причин для ее отвода нет

Суд отказал защите бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, апелляция на приговор которой рассматривается сегодня в Апелляционном суде Киева, в отводе председательствующей судьи Елены СИТАЙЛО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Е.СИТАЙЛО приняла после почти часа пребывания в совещательной комнате.

Она мотивировала свое решение тем, что оснований для отвода нет. В частности, в решении суда речь идет о том, что она была назначена рассматривать это дело 29 ноября на законных основаниях в связи с тем, что предыдущая судья Ирина ГОРБ заявила о самоотводе.

В настоящее время суд продолжил рассмотрение апелляции Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева сегодня начал предварительное рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда столицы по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

30 ноября в пресс-службе партии «Батькивщина» заявили, что за день до рассмотрения апелляции экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО заменен судья по ее делу.

В частности, как отмечалось в сообщении, по неизвестным причинам за день до предварительного рассмотрения апелляционной жалобы экс-премьера была заменена судья-докладчик И.ГОРБ на Е.СИТАЙЛО.

Сегодня защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об отводе судьи Е.СИТАЙЛО.