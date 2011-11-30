Азаров успокаивает, что газовый вопрос с Россией решат - рано или поздно
21:23, 30 ноября 2011Политика
1450
Да и контракт когда-нибудь закончится...
Разногласия между Украиной и Россией в вопросе цены на газ будут рано или поздно урегулированы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной МАТВИЕНКО.
"В наших отношениях есть и вопросы, которые являются спорными. В частности, вопросы, связанные с ценовой позицией по газу, который поставляет Россия. Думаю, рано или поздно мы эти вопросы урегулируем, и они перестанут быть таким вот раздражителем наших взаимоотношений", - сказал Н.АЗАРОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter