Азаров успокаивает, что газовый вопрос с Россией решат - рано или поздно

Разногласия между Украиной и Россией в вопросе цены на газ будут рано или поздно урегулированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной МАТВИЕНКО.

"В наших отношениях есть и вопросы, которые являются спорными. В частности, вопросы, связанные с ценовой позицией по газу, который поставляет Россия. Думаю, рано или поздно мы эти вопросы урегулируем, и они перестанут быть таким вот раздражителем наших взаимоотношений", - сказал Н.АЗАРОВ.