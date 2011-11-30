Королевской «предлагают выйти замуж» - она посоветуется с Турчиновым

Наталия КОРОЛЕВСКАЯ планирует обсудить свое возможное лидерство в УСДП с первым заместителем председателя партии «Батьківщина» Александром ТУРЧИНОВЫМ. По ее мнению, «если УСДП возглавит кто-то «чужой», мы можем получить дополнительные проблемы в парламенте». Об этом народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила в интервью «Левому берегу».

О своем возможном лидерстве в УСДП – партии-соучредительницы БЮТ – политик сказала: «С Евгением КОРНИЙЧУКОМ (бывший председатель УСДП) мы давно дружим, общаемся. Вскоре после того, как он вышел на свободу, у нас впервые состоялся такой разговор: Евгений предложил, чтобы я возглавила УСДП. Тогда, однако, я не восприняла это всерьез, как-то пошутила ... Словом, не придала значения».

По словам депутата, второй раз ту же тему затронули сразу после ареста Ю.ТИМОШЕНКО. «Причем, говорил уже не только сам КОРНИЙЧУК, но и несколько активистов из партийной команды ... Но, поскольку, повторяю, это было сразу после ареста ТИМОШЕНКО, полноценного разговора не вышло», – отметила она.

«Третий раз мы общались буквально недавно. Формулировка такая: дайте какой-то ответ, поскольку, если вы откажетесь, мы поищем кого-то другого. Иначе говоря, настойчиво предлагали «выйти замуж» (смеется), я обещала подумать», – рассказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что УСДП, как партия Блока Юлии Тимошенко, – часть команды. И идею возглавить УСДП она для себя рассматривает лишь в контексте стратегии усиления БЮТ.

На вопрос журналиста, как создание нового ядра внутри блока может усилить эту политическую силу, Н.КОРОЛЕВСКАЯ ответила, что БЮТ – в первую очередь политический и идейный союз нескольких сил, которые объединились ради Украины. По ее мнению, расколом будет пойти и возглавить партию «на стороне». «За прошлый год подобных предложений было около десяти. Я их отклоняла, даже не рассматривая», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Почему я задумалась над предложением УСДП, почему сразу его не отвергла? Потому что речь идет о партии блока, составляющей части силы БЮТ. Если ее возглавит кто-то «чужой», мы можем получить дополнительные проблемы в парламенте, во фракции, дальше – в комитетах ВР, комиссиях и т.д. А я хочу усилить нас, а не ослабить», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Также она сообщила, что планирует в ближайшее время обсудить эту идею с А.ТУРЧИНОВЫМ.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли она вариант избрания в мажоритарном округе, Н.КОРОЛЕВСКАЯ ответила, что все еще надеется услышать позицию лидера БЮТ – Юлии ТИМОШЕНКО. «Каждый народный депутат, особенно накануне выборов, думает о том, где и каким образом ему переизбраться. Первое, что для этого необходимо – закон о выборах. Второе – формат участия в кампании нынешней команды, предложения руководителей фракции: в каком составе, на каких местах, с какими заданиями они видят партию. По первому пункту вопрос уже решен. По второму - надеюсь услышать, как я уже говорила, позицию нашего лидера - Юлии Владимировны», – сказала народный депутат.

Справка УНИАН. 20 августа 2011 года съезд Украинской социал-демократической партии принял заявление об отставке председателя партии Е.КОРНИЙЧУКА и утвердил на эту должность кандидатуру Владимира ТКАЧЕНКО. Соответствующее решение было принято абсолютным большинством.

Е.КОРНИЙЧУК, мотивируя свое решение, заявил, что он не может уделять достаточно времени работе в партии, а также ее развитию, в связи с занятостью собственными судебными делами. «Судебные разбирательства с Генпрокуратурой сегодня у меня отнимают абсолютно все время. Подписка о невыезде фактически не позволяет мне заниматься партийной работой - развивать партию, общаться с активом и ездить по регионам. Но я убежден, что это нас не должно останавливать – мы обязаны идти вперед. Именно поэтому я принял решение уйти с поста лидера партии, и я готов уступить это место более сильному лидеру», - заявил Е.КОРНИЙЧУК.

Во время заседания Политсовета Е.КОРНИЙЧУК предложил кандидатуру члена Киевской городской организации УСДП В.ТКАЧЕНКО на должность председателя партии.

Кроме того, съезд постановил провести праймериз, во время которого будет определена новая кандидатура на должность председателя УСДП.