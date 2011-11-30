Томенко: у Януковича порочная стратегия

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил, что для того, чтобы называть Украину действительно европейским государством, необходимо, чтобы власть, суды и милиция действовали по европейским стандартам, а не Юлия ТИМОШЕНКО сидела в «европейских условиях».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, разговор президентов Украины и Польши, который, в частности, касался и судьбы экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО, еще раз подтвердил, что Виктор ЯНУКОВИЧ презентует порочную стратегию развития Украины как государства.

По словам Н.ТОМЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина станет европейским государством при условии, когда у Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме будут созданы «европейские условия».

В то же время вице-спикер отметил, что «в действительности Украина будет европейским государством, когда власть, суды, милиция, местные чиновники будут жить по европейским стандартам».

«Тогда не будет заказных политических процессов, тогда не будет двойных стандартов, и тогда Виктор ЯНУКОВИЧ будет бороться с Юлией ТИМОШЕНКО на выборах, а не создавать ей комфортные условия пребывания в тюрьме», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября В.ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание Ю.ТИМОШЕНКО на надлежащем, европейском, уровне.

Он подчеркнул, что в последнее время слышал много замечаний от адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО об условиях ее содержания в тюрьме.

«Я дал поручение всем учреждениям, которые занимаются этим вопросам, создать все условия, предусматривающие европейский уровень – это и лечение, и обследование, и содержание», - сказал Президент.