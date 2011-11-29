Тимошенко может и не попасть в суд, который будет слушать ее апелляцию?

Государственный обвинитель Лилия ФРОЛОВА заявляет, что разрешение на допуск экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на рассмотрение апелляции на приговор по «газовому делу» будет давать суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила журналистам сегодня в Киеве.

"ТИМОШЕНКО имеет право сделать заявление о ее присутствии на апелляционном рассмотрении и суд имеет право ее пригласить", - сказала Л.ФРОЛОВА.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько вероятно присутствие экс-премьера на заседании, учитывая состояние ее здоровья, Л.ФРОЛОВА ответила: "Это будет определять суд".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что предварительное рассмотрение апелляции на судебный приговор Ю.ТИМОШЕНКО состоится 1 декабря.

По его словам, апелляционный суд должен решить вопрос об изменении меры пресечения, а также вопросе о проведении судебного следствия.

Также С.ВЛАСЕНКО спрогнозировал, что Ю.ТИМОШЕНКО не сможет присутствовать в Апелляционном суде Киева при рассмотрении апелляции из-за ухудшения состояния здоровья.

Печерский райсуд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. По решению суда, она не сможет занимать государственные должности на протяжении трех лет после отбывания наказания.