Кабмину предлагают уйти в отставку, «пока не вынесли на вилах»

Правительство должно уйти в отставку добровольно, пока не вынесли на вилах. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в ходе пресс-конференции в Никополе (Днепропетровская область).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комитета, по ее мнению, за последние полтора года правительство своей неадекватной политикой довело экономику страны до предкризисного состояния. «Массовые протесты в стране свидетельствуют о существующей социальной напряженности. Люди должны сегодня выбирать между едой и оплатой коммунальных услуг – это ужасно», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат выразила уверенность: если нынешний Кабмин не уйдет в отставку, то избежать финансово–экономического кризиса в стране не удастся. «Это правительство провоцирует в стране кризис, противостояние, и не имеет права находиться у власти», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она убеждена, что действующая власть должна понимать - в стране каждый день поднимаются тарифы, растут цены в магазинах и сокращаются рабочие места. «Власть должна быть адекватной. И понимать, что она не туда идет, не знает, что делать, и ей пора написать заявление и уйти подобру-поздорову, пока ее не вынесли на вилах», - сказала политик. «Вчера вся Украина была свидетелем, как к зданию Донецкой обладминистрации подошли люди, вооруженные вилами», - добавила она.

В пресс-службе отметили, что Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится с двухдневным рабочим визитом в Днепропетровской области. Сегодня она посетила Никопольский завод ферросплавов, где обсудила проблемные вопросы с представителями металлургической отрасли.