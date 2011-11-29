Тигипко: власть подписала соглашение с чернобыльцами и афганцами

Представители власти подписали соглашение с «Союзом чернобыльцев и афганцев».

Об этом, как сообщает ГолосUA, заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко на объединенном съезде Федерации работодателей Украины.

Согласно информации, в результате переговоров с митингующими были подписаны соглашения, которые предусматривают повышение социальных льгот тем чернобыльцам, которые действительно принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам вице-премьера, соответствующее решение будет прописано в постановлении, которое обязан будет выдать Кабинет Министров.