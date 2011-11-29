Тигипко: власть подписала соглашение с чернобыльцами и афганцами
15:30, 29 ноября 2011Политика
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Должно выйти постановление Кабмина
Представители власти подписали соглашение с «Союзом чернобыльцев и афганцев».
Об этом, как сообщает ГолосUA, заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко на объединенном съезде Федерации работодателей Украины.
Согласно информации, в результате переговоров с митингующими были подписаны соглашения, которые предусматривают повышение социальных льгот тем чернобыльцам, которые действительно принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
По словам вице-премьера, соответствующее решение будет прописано в постановлении, которое обязан будет выдать Кабинет Министров.
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