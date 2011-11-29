Ларри Кинг «улучшал имидж Украины» за деньги канадской компании

Канадская компания Black Iron (Торонто, Онтарио) наняла известного телеведущего Ларри КИНГА в качестве советника.

Об этом говорится в релизе, размещенном на официальном сайте компании.

Как отметил Мэт СИМСОН - президент и исполнительный директор компании Black Iron, «мы очень рады, что Л.КИНГ присоединился к команде компании Black Iron, для того, чтобы расширять международный профиль». По мнению президента компании, «Л.КИНГ обеспечит ценное понимание информации в международных делах, но, что более важно, он обладает обширными связями как в Украине, так и за рубежом. Связи и опыт Л.КИНГА помогут компании Black Iron во многих сферах, включая улучшение имиджа Украины и инвестиционной привлекательности проекта Black Iron».

Напомним, Л.КИНГ - американский тележурналист, известный благодаря своему популярному ток-шоу «Larry King Live» на CNN, ведущим которого являлся с 1985-го по 2010 год. В ходе шоу ведущий взял интервью у более чем 50 тысяч человек, в том числе у президента США и лидеров других стран. 28 ноября 2011 года Л.КИНГ находился в Украине. Он взял интервью у премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

По данным сайта Укррудпром, в октябре 2010 года Black Iron приобрела у Geo Alliance Group Limited - инвестиционной группы EastOne украинского бизнесмена Виктора ПИНЧУКА - кипрскую “дочку” Geo-Alliance Ore East Limited вместе с лицензиями за 13 млн долларов, переименовав ее затем в Black Iron (Cyprus) Ltd.

Этому кипрскому предприятию принадлежит свыше 99% в ООО “Шимановское Стил” и “Зеленовское Стил” (оба - Днепропетровск), которые владеют лицензиями на разработку соответствующих месторождений железных руд сроком, соответственно, до 1 ноября 2024 года и 1 ноября 2014 года.

Шимановское месторождение железных руд (Ингулецкий р-н, Кривой Рог) расположено поблизости от ОАО “Arcelor Mittal Кировой Рог”, его доказанные и предполагаемые запасы составляют 345 млн тонн (при содержании железа 31,83%), предварительно оцененные - 469 млн. тонн (при содержании железа 31,05%).

Кроме того, Black Iron изучает вопрос разработки Зеленовского участка железных кварцитов, спецразрешением на которое компания также располагает.

Программа развития компании предусматривает инвестирование 22,85 млн. канадских долларов, в частности, 10,1 млн. канадских долларов - в изучение и разработку Шимановского месторождения, 1 млн. канадских долларов - в изучение Зеленовского месторождения, 5 млн. канадских долларов - в приобретение земель.