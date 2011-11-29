Милиция заявляет, что чернобыльцев возле Кабмина никто и пальцем не тронул

В столичной милиции опровергают сообщения некоторых СМИ о применении силы к чернобыльцам, которые пытались установить палатки в парке напротив Дома правительства.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, около 10.00 участники мероприятия при поддержке группы народных депутатов Украины сделали попытку установить две большие и три маленькие палатки на склоне городского парка напротив здания Кабинета министров.

Работники милиции, осуществляющие охрану общественного порядка в этом месте, приняли соответствующие предупредительные меры и помешали незаконному установлению палаточного городка. При этом сила и специальные средства к митингующим не применялись. Никто из граждан не был задержан.

Информация, распространенная некоторыми интернет-изданиями о том, что милиция якобы применила силу к гражданам во время указанное акции, не отвечает действительности и имеет явно провокационный характер.

Отдел связей с общественностью сообщает, что попытка установить палаточный городок в центральной части столицы является заведомо провокационной. Организаторам акции хорошо известно о порядке проведения подобных массовых мероприятий в столице. «В этом смысле странным выглядит поведение некоторых народных депутатов Украины, которые активно способствовали противозаконным действиям, вместо того, чтобы личным примером демонстрировать образец законопослушания», - отмечают в милиции.

Руководство Главного управления МВД Украины в г. Киеве призывает участников акции соблюдать требования статьи 39 Конституции Украины, не нарушать общественный порядок, проводить свои мероприятия мирно.