Тимошенко написала, что День рождения стал для нее самым счастливым

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что именно нынешний день рождения для нее был самым счастливым, и благодарит всех, кто пришел ее поздравить.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом говорится в письме Ю.ТИМОШЕНКО из Лукьяновского СИЗО.

«Благодарю за поздравления! Можно ли быть свободной в тюрьме? Можно ли в тюремной камере отметить свой лучший день рождения? Логично дважды ответить «нет». Но у меня не все так просто», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выражает сожаление, что в стране, где режим установил свои порядки, «тюрьма – это сегодня плата за право не предавать себя и тех, кто на меня возлагает надежду в политике; это плата за право называть добро и зло своими именами: абсурд называть абсурдом, режим – режимом, и использовать все допустимые методы его ликвидации ради возвращения страны к нормальной жизни».

«Готова ли я обменять эту моральную, духовную свободу на физический выход из-за решетки, если режим так ставит вопрос? Нет, не готова. Потому что тогда есть риск попасть в значительно худшую внутреннюю тюрьму страха, унижения, бездеятельности, бесцельности существования. За свободу действовать свободно, независимо я готова платить самую высокую цену», - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

«А день рождения, который со мной возле СИЗО отмечали тысячи людей, и есть самым счастливым, потому что настоящее уважение, поддержку, любовь можно почувствовать не тогда, когда занимаешь высокую должность и когда многие поздравляют с днем рождения не тебя, а твое кресло, - а именно сейчас, когда мужественные и достойные люди пришли к СИЗО подарить мне цветы или спеть песню под дулами ОМОНа и наблюдением новейшего КГБ», - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, каждый, кто пришел к СИЗО в ее день рождения, знает, что режим наблюдает персонально за ним «через открытые двери автозаков и тюрем и записывает его фамилию в электронные реестры новейших «врагов народа».

«Но тысячи людей, несмотря на это, пришли, сжигая свои собственные мосты компромиссов с правящим кланом, поднявшись в свою собственную атаку против несвободы. Благодарю вас за ваше мужество! Именно этот день рождение для меня – самый счастливый», - отмечает она.

Ю.ТИМОШЕНКО благодарна всем, кто передал ей свои поздравления, и всем, кто пришел к СИЗО. «Я благодарю вас за каждый цветок, за каждое доброе слово, за каждый детский рисунок, за каждую песню, подаренную мне друзьями, которых я люблю. В эти непростые дни такие поздравления для меня - как благословение на борьбу и победу. К сожалению, я не смогла увидеть цветы, которые вы мне подарили, и услышать ваши поздравления, но я знаю, что они есть…», - подчеркивает лидер «Батькивщины».

Как известно, 27 ноября под стенами Лукьяновского СИЗО состоялась акция «Цветок для Юли» по случаю дня рождения Ю.ТИМОШЕНКО. Акция продолжалась более 4 часов. В ней приняли участие около 5 тысяч сторонников экс-премьера. К СИЗО люди приносили цветы, игрушки, подарки.

В праздничном концерте приняли участие Александр ПОНОМАРЕВ, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Тарас ЧУБАЙ, группа «Гайдамаки».

В завершение акции всем участникам были розданы кусочки полутораметрового торта, на котором была надпись «З днем народження, Юля!».