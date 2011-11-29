Яценюк: в Партии регионов идет большая борьба

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что окружение Президента требует заветировать принятый закон о выборах народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на брифинге.

«По нашей информации, в Администрации Президента и в Партии регионов идет большая борьба на предмет того, чтобы Президент наложил вето на данный закон», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он объяснил это тем, что в ПР существует мнение, что они вряд ли наберут 226 голосов в следующем парламенте. «Поэтому хотелось бы четко услышать от Президента его позицию относительно данного закона», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что на прошлой неделе глава государства уже высказался о том, что данный закон из-за определенных конституционных принципов может быть заветирован. «Безусловно, что там есть конституционной основание – согласно данному закону они не могут украсть голоса избирателей», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы депутатов будут проводиться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер и запрет на участие в выборах блоков партий.

24 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул важность принятия нового закона о выборах народных депутатов, однако пока еще не знает есть ли в нем нарушение Конституции.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, закон о выборах сегодня проходит дополнительную экспертизу, и если там действительно будут обнаружены нарушения Конституции, они должны быть устранены.

«Я буду предлагать парламенту, чтобы он их переголосовал, если такие будут. Но на сегодняшний день у меня пока такой информации нет», - сказал Президент.