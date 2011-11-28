У водителя Луценко - проблемы с почками, его забрали в больницу

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала бывшего водителя экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА из зала заседаний Печерского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат экс-министра Игорь ФОМИН сообщил журналистам, что у Л.ПРИСТУПЛЮКА произошло обострение болезни почек.

В связи с госпитализацией Л.ПРИСТУПЛЮКА, который является одним из обвиняемых по делу Ю.ЛУЦЕНКО, судебное заседание перенесено на 9.10 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании суда Л.ПРИСТУПЛЮКУ стало плохо.

Во время допроса очередного свидетеля адвокат экс-министра И.ФОМИН обратился к суду с просьбой объявить технический перерыв, поскольку, как ему сообщил один из его коллег, Л.ПРИСТУПЛЮКУ стало плохо – обострились боли в позвоночнике.

Председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК объявил технический перерыв. Подсудимому Л.ПРИСТУПЛЮКУ вызвали бригаду «скорой помощи».

Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ было выдвинуто обвинение в разворовывании государственного имущества в особо крупном размере, а также в превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.