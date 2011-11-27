Милиция пересчитала «гостей» Тимошенко

Киевская милиция утверждает, что в акции возле Лукъяновского СИЗО «Цветок – для Юли» принимают участие свыше 500 сторонников экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции и отметили, что в заявке организаторы акции указывали ориентировочное количество участников 200- 300 человек.

Нарушений общественного порядка не зафиксировано, заявили в милиции.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, количество участников акции под стенами Лукъяновского СИЗО по случаю дня рождения Ю.ТИМОШЕНКО составляет около 5 тысяч человек.