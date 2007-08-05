Почему в списке Партии регионов нет Медведчука

Член политсовета Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что работа в парламенте не интересует бывшего председателя СДПУ(о) Виктора МЕДВЕДЧУКА. Об этом она заявила журналистам, отвечая на вопрос, почему в списке Партии регионов нет фамилии В.МЕДВЕДЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам „Виктор МЕДВЕДЧУК уже трижды был депутатом Верховной Рады Украины, и, мне кажется, работа в парламенте его сейчас не интересует”.

По данным А.ГЕРМАН, бывший лидер СДПУ(о) намерен сосредоточить свои усилия на своей профессиональной деятельности. “Грамотные юристы нужны Украине, особенно теперь, когда политическую целесообразность пытаются поставить над законом”, - отметила она.

В то же время, по словам А.ГЕРМАН, в список Партии регионов вошли несколько достаточно авторитетных членов СДПУ(о). В частности, отметила она, “в первую пятерку нашего списка вошел Нестор ШУФРИЧ, также в первой сотне есть Михаил ПАПИЕВ, что свидетельствует о дружеских отношениях Партии регионов и СДПУ(о)”.

Как сообщал УНИАН, 27 июля делегаты съезда СДПУ(о) приняли отставку В.МЕДВЕДЧУКА с поста председателя партии.

4 августа министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ вступил в ряды Партии регионов и стал пятым номером в предвыборном списке партии.

Как известно, Н.ШУФРИЧ до этого был членом СДПУ(о).