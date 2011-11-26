В палаточном городке чернобыльцев милиция составляет протокол

В Донецке в палаточном городке чернобыльцев прибывшая милиция составляет протокол.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из членов инициативной группы протестующих чернобыльцев, комендант палаточного городка Владимир ДЕРКАЧ, сегодня «в районе 14.00 в палаточный городок к чернобыльцам прибыли шестеро сотрудников милиции с требованием к участникам акции выполнить решение Донецкого окружного административного суда (от 23 ноября) и покинуть территорию, свернув палатки».

Однако, по его словам, чернобыльцы объяснили сотрудникам правоохранительных органов, что у них на руках нет никакого решения суда и оно не приходило по юридическому адресу общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль Еднисть».

«Вот уже около двух часов, как два сотрудника милиции в форме зашли в палатку и составляют там протокол. Они беседуют с руководителем нашей областной организации Николаем ГОНЧАРОВЫМ», - сказал В.ДЕРКАЧ.

Он отметил, что на сегодняшний день в состоянии голодовки находятся 26 инвалидов-чернобыльцев, а всего на территории палаточного городка – около 100 участников этой протестной акции.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме.

24 ноября ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки у здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.