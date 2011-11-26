Кузьмин видел, что дело Тимошенко интересует не более 20 евродепутатов

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН опровергает обвинение, что он настаивал на том, чтобы представители украинской оппозиции не были допущены на его встречу с депутатами Европарламента 21 ноября.

Об этом он заявил в программе «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

"Я на этой встрече был только гостем. И требовать что-то зачем?", - спросил Р.КУЗЬМИН и добавил, что на этой встрече присутствовали защитник экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО и заместитель председателя партии "Батьківщина" Григорий НЕМЫРЯ, которые также имели слово.

По словам Р.КУЗЬМИНА, европарламентарии не могли себе позволить не пустить на эту встречу украинских политиков. "В этом нет ничего плохого, когда в дискуссии принимают участие обе стороны. Мне препятствовать этому нет ниакого интереса", - заверил он.

Р.КУЗЬМИН заметил, что встреча состоялась исключительно по приглашению стороны Европарламента. "Прокуратура не занимается внешней политикой. Приглашение выступить в Европарламенте я получил на прошлой неделе. Этот запрос у меня с собой", - сказал он, демонстрируя соответствующее письмо.

Говоря о малом количестве депутатов, которые присутствовали на этой встрече, Р.КУЗЬМИН отметил, что в Европарламенте 700 человек, и вполне понятно, что они не могут присутствовать все одновременно. "Но и задачи такой не стояло... Приглашения на эту встречу были направлены не всем европарламентариям, а 10 наиболее влиятельным от разных фракций и от разных стран. На самой встрече присутствовали около 20 человек, и не только депутатов, но и их помощников и политиков, которые интересуются этой темой", - добавил он.

По словам первого заместителя генпрокурора, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО в Европе создали определенную информационную монополию. "Информационная политика защиты экс-премьера строилась таким образом, что, как это ни парадоксально, но существует определенная монополия на информацию в Европе, и эту монополию держат сторонники экс-премьера", - считает он.

По словам Р.КУЗЬМИНА, информация, распространяемая там, достаточно неоднозначна. "И вот, по-видимому, это побуждало европарламентариев послушать и другую сторону этого правового спора", - сказал первый заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 ноября в Брюсселе состоялась встреча Р.КУЗЬМИНА с депутатами Европарламента. Во встрече приняли участие 5 евродепутатов.

Г.НЕМЫРЯ оценил этот визит Р.КУЗЬМИНА как свидетельство того, что украинская власть пытается сделать Генпрокуратуру дополнительным инструментом внешней политики. Он также сообщил, что на встречу пришли преимущественно помощники депутатов Европарламента. «Были только 5 депутатов. Трое из них оставили зал после первых 15 минут презентации. Осталось двое: один депутат от “зеленых” и господин СВОБОДА (организатор встречи, заместитель председателя группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Ханнес СВОБОДА – УНИАН).

22 ноября С.ВЛАСЕНКО сообщил, что Р.КУЗЬМИН настаивал, чтобы представители украинской оппозиции не присутствовали на его встрече с депутатами Европарламента.

Как отметил С.ВЛАСЕНКО, Р.КУЗЬМИН выдвинул организаторам жесткое требование о том, чтобы украинская оппозиция не присутствовала в зале во время его доклада.

Народный депутат заметил, что встречу с депутатами Европарламента инициировала украинская власть. Он добавил, что приглашение на встречу распространял один из депутатов группы социалистов – партнеров Партии регионов.