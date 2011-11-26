40 патриотических организаций ругают закон о выборах

Свыше 40 патриотических общественных организаций и партий из разных областей Украины выразили протест против нового закона о выборах народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в Общественной инициативе «Оновлення країни», организация провела по всей Украине обсуждение среди патриотических организаций нового закона о выборах.

По результатам обсуждений 41 общественная организация из Запорожья, Донецка, Хмельницкого, Харькова, Одессы, Чернигова и Сум поддержали позицию "Оновлення країни" и распространили протестные заявления относительно этого закона. Среди подписантов: «Запорожская антикоррупционная лига», «Тризуб» имени С.Бандеры, «Общественный контроль», «НЕБО», «Зарево», «Народный контроль», «Союз матерей Енакиево», «Українська студентська спілка» в Чернигове, «Українська справа» в Тернополе. Также заявления подписали организации политических партий, в частности, «Фронт Змін», КУН, «Народная Самооборона», Народный Рух Украины в Хмельницком, УНП в Харькове, «Наша Украина» в Донецкой области.

В своих заявлениях общественные организации Запорожья раскритиковали новый избирательный закон как не соответствующий интересам граждан и рекомендациям международных институтов.

«Мы считаем, что данным законом власть и ее сателлиты минимизировали шансы на прохождение в Верховную Раду новых людей, незапятнанных интригами, изменами, и политической коррупцией. Вызывает обеспокоенность тот факт, что при принятии закона были проигнорированы рекомендации Венецианской комиссии», - говорится в обращении общественных организаций Запорожья.

Участники Комитета сопротивления диктатуре Хмельницкой области призвали оппозицию объединиться: «Мы обращаемся к лидерам оппозиционного лагеря с призывом не допустить противостояния и выступить максимально консолидировано на выборах 2012 года».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы депутатов будут проводиться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер и запрет на участие в выборах блоков партий.