В Севастополе хотят научить водителей не хамить

В Севастополе для водителей маршруток необходимо установить дресс-код и провести с ними занятия по этике и эстетике, чтобы улучшить качество и культуру обслуживания горожан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя городской госадминистрации Сергей САВЕНКОВ на заседании коллегии ГГА, рассматривавшей вопрос повышения безопасности дорожного движения и внедрения организационных, методических и информационных мероприятий среди участников дорожного движения. «Водители зачастую не воспитаны, по-хамски разговаривают с пассажирами, не выполняют те договорённости, которые вписаны в договоры по обслуживанию ветеранов, инвалидов, социально незащищённых слоёв населения», - отметил С.САВЕНКОВ.

Первый заместитель губернатора поручил отделу транспорта и связи ГГА в течение недели разработать и представить администрации план-график проведения методических занятий с водителями на предприятиях, которые занимаются перевозкой пассажиров. «Все водители должны пройти курс эстетического и этического обучения. Необходимо также ввести дресс-код», - сказал С.САВЕНКОВ.

Кроме того, по словам первого заместителя руководителя города, «будет уделено особое внимание техническому и эстетическому состоянию транспортных средств». «При заключении договоров с перевозчиками на следующий год обязательно будем учитывать также, насколько они выполняли условия конкурса о бесплатной перевозке ветеранов, инвалидов и социально незащищённых граждан», - отметил С.САВЕНКОВ.

Справка УНИАН. На сегодня в Севастополе маршрутная сеть состоит из 97 маршрутов общего пользования, из них 37 - социально значимые и 60 - работающие на коммерческой основе. Ежедневно на маршруты города от 14 предприятий-перевозчиков выходит около 1200 транспортных средств, осуществляющих маршрутные перевозки.