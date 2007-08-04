Колесников решил оставить страну без Кабмина?

Партия регионов будет настаивать, чтобы министры, которые попали в избирательные списки - на время предвыборной кампании ушли в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он сказал, «безусловно, разумеется».