Колесников решил оставить страну без Кабмина?

19:16, 04 августа 2007
Политика
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Министров - в отпуск

Партия регионов будет настаивать, чтобы министры, которые попали в избирательные списки - на время предвыборной кампании ушли в отпуск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он сказал, «безусловно, разумеется».

 

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