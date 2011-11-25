Азаров об «идиоте» из Харькова узнал из Фэйсбука

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ утверждает, что в государственном аппарате выстроена система, не позволяющая чиновникам транжирить средства.

Об этом он сказал в интервью изданию Kyiv Post.

"Государство не позволяет себе транжирить средства на дорогостоящие автомобили. Приведите хоть один такой пример — нет таких примеров!", - заявил Н.АЗАРОВ.

"А если какой-то идиот среди десятков тысяч государственных служащих себе что-то позволяет, то, во-первых, ему по рукам дают, и он этого не делает (как вот пример с позавчерашним харьковским предприятием), а во-вторых, сама система выстроена так, что не позволяет этого сделать", - утверждает премьер.

"Он очень хотел купить BMW X5 — но не купил, потому что казначейство не пустило, платежи вовремя были остановлены. Выстроена такая система, которая позволяет экономить на том, на чем можно экономить. А на том, на чем нельзя экономить — мы не экономим, и это позволяет нам развиваться", - добавил глава правительства

По словам Н.АЗАРОВА, он узнал о попытке чиновника купить дорогой автомобиль из своей странички в Facebook.

"Да, откуда я узнал о BMW-то? Из Фэйсбука. Я зашел на свою страничку, и какой-то мой корреспондент пишет: вот на чернобыльцев у вас денег не хватает, а на Х5 хватает! Я сразу же дал команду разобраться", - сообщил премьер.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины сообщил, что руководитель Харьковского государственного предприятия «Теплоэлектроцентраль-2 Эсхар», который собирался купить автомобиль BMW X5, уволен с работы.

«Директор «Теплоэлектроцентрали-2 Эсхар», который проигнорировал прямое указание главы правительства воздержаться от расточительности, уволен с работы. Также будут уволены чиновники в Министерстве экономики и Министерстве энергетики и угольной промышленности, которые согласовывали такое неприемлемое расходование средств налогоплательщиков», - говорится в сообщении.