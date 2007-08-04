Цушко: «Как говорят в Одессе, не дождетесь»

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявляет, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня, выступая на ХІІІ съезде СПУ.

Он подчеркнул, что последнее время многие интересуются состоянием его здоровья.

«Как говорят в Одессе, не дождетесь», - подчеркнул он.

Он также отметил, что многие представители СМИ обижаются на него, что он не отвечает на вопросы. И пообещал в ближайшее время провести пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.

21 июля В.ЦУШКО вернулся в Украину.