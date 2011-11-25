"Батькивщина" собрала подписи за отставку Януковича, Азарова и депутатов
03:01, 25 ноября 2011Политика
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Сообщение из Харькова
В Харьковской области активисты областной организации партии «Батькивщина» собрали около 33 тысяч подписей под требованием отставки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Кабинета министров и перевыборов в Верховную Раду Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации «Батькивщины» со ссылкой на заместителя председателя облорганизации Валерия ДУДКО.
По его мнению, рейтинг власти и Партии регионов настолько мал, «что каждый второй гражданин Украины в знак несогласия с таким ходом событий готов поставить свою подпись».
В.ДУДКО отметил, что сбор подписей за отставку власти в регионе проходил с 3 ноября.
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