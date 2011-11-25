Польский министр описал донецкие впечатления

Министру иностранных дел Польши Радославу СИКОРСКОМУ понравился стадион «Донбасс-Арена» футбольного клуба «Шахтер» в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Р.СИКОРСКИЙ, который вчера вместе с главой МИД Швеции Карлом БИЛЬДТОМ посетил Донецк по приглашению президента ФК «Шахтер», бизнесмена и политика Рината АХМЕТОВА, написал в сервисе twitter.

«Стадион «Шахтер » в Донецке - современный и красивый. Р.АХМЕТОВ говорит, что в 2004 году заключил договор на 420 миллионов долларов, но сегодня это (строительство стадиона - УНИАН) стоило бы миллиард», - написал глава МИД Польши.

Кроме того, сегодня пресс-секретарь польского МИД Марчин БОСАЦКИЙ, комментируя по просьбе польских журналистов результаты визита Р.СИКОРСКОГО в Донецк, сказал, что министры хорошо провели время в Украине.

«Министры поблагодарили за гостеприимство. Говорили как о подготовке к Евро-2012, так и о европейских перспективах Украины, о сотрудничестве Украины с ЕС. Министры посмотрели матч Лиги Чемпионов на великолепном стадионе «Шахтера» в Донецке », - сказал М.БОСАЦКИЙ, которого цитирует РАР.

Польские медиа также отмечают, что вчера вечером М.БОСАЦКИЙ в сервисе twitter тоже написал: «Донецк. Очень хорошие беседы министров Р.СИКОРСКОГО и К.БИЛЬДТА с Р.АХМЕТОВЫМ. О футболе, Евро-2012 и отношениях Украины с ЕС. Пусть выиграет «Шахтер»!

Сегодня представитель пресс-службы польского МИД сказал УНИАН, что министерство не будет комментировать результаты вчерашнего визита Р.СИКОРСКОГО в Донецк.

Напомним, вечером 23 ноября Р.СИКОРСКИЙ и К.БИЛЬДТ присутствовали в президентской ложе стадиона «Донбасс-Арена» во время футбольного матча «Шахтер» - «Порту» (Португалия) вместе с Р.АХМЕТОВЫМ, председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем ШИШАЦКИМ , вице-премьер-министром Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ и мэром Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Сегодня Р.АХМЕТОВ заявил, что «благодарен министру иностранных дел Польши Радославу СИКОРСКОМУ и министру иностранных дел Швеции Карлу БИЛЬДТУ за то, что они приняли мое приглашение посетить матч с участием « Шахтера» в Лиге чемпионов».