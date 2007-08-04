Старт гонки: БЮТ просит НУ-НС быть осторожнее с рекламой

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО призывает блок “Наша Украина – Народная самооборона” пресекать попытки нарушения избирательного законодательства и проявления административного ресурса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами в Черкассах.

«Сегодня я обращаюсь к своим коллегам из «Нашей Украины» с просьбой быть образцом в проведении действительно правовой, демократической предвыборной кампании и пресекать наименьшие попытки нарушения избирательного законодательства и проявления админресурса», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он обратил внимание на то, что сегодня, с началом избирательного процесса, уже начались обвинения в применении административного ресурса со стороны отдельных министров, губернаторов и других государственных служащих.

Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что с началом избирательного процесса не исчезли бигборды с предвыборной агитацией «Нашей Украины – Народной самообороны» об отмене депутатской неприкосновенности. В то же время, такая агитация на сегодняшний день запрещена законодательством – поскольку, в соответствии с законом, «партия (блок), кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию с момента принятия Центральной избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии (блока)». Тем более, что эти рекламные щиты, на которых содержится цитата Президента Украины, делает и Виктора ЮЩЕНКО причастным к этой рекламе, которая размещается сегодня на довольно сомнительных правовых основаниях и может вызвать обвинения со стороны политических оппонентов.

Впоследствии, отметил Н.ТОМЕНКО, даже незначительные нарушения избирательного законодательства могут стать поводом для жалоб со стороны оппонентов, предметом рассмотрения на заседаниях Центральной избирательной комиссии, судебных исков и т.п. Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что БЮТ и «Наша Украина» - как демократические силы - должны демонстрировать образец правового ведения предвыборной кампании.