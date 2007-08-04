В ЦИК считают, что удовлетворить Тимошенко – нереально

Одновременное проведение выборов и референдума по внесению изменений в Конституцию – нереально. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера. По его словам, лишь рассмотрение инициативы по проведению референдума в ЦИК займет не меньше 15-ти дней. Еще больше месяца нужно на сбор и проверку подписей.

"Чисто по техническим причинам, есть определенные сроки рассмотрения этого вопроса, есть определенные стадии, и эти стадии обойти просто так невозможно, - сказал Магера. - Я в данном случае говорю о Всеукраинском референдуме, который может иметь обязательные последствия при согласии многих политических сил я допускаю, что может быть как-то принято решение о проведении именно консультативного референдума, но это опять же это должно быть решение высших органов власти, на сегодняшний день таких решений нет."

Идея "два в одном" - и референдума, и выборов - это один из лозунгов кампании Блока Юлии Тимошенко. БЮТ пообещал насобирать не меньше 3-х миллионов подписей в поддержку такого плебисцита. Первым о референдуме относительно конституционных изменений заговорил Президент.