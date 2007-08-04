Регионалы приютили двух бютовцев и нашеукраинца

На проходящем в эти минуты заседании Политсовета Партии регионов в ее ряды вступил ряд известных в Украине политиков, сообщает пресс-служба Партии регионов. Это глава МЧС Нестор Шуфрич, замминистра юстиции Ирина Богословская, народный депутат от «Нашей Украины» Владимир Заплатинский, а также народные депутаты-члены парламентской фракции БЮТ Максим Луцкий и Александр Един.