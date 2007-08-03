Пограничники начали регистрировать миграцию избирателей

На границах Украины третий день подряд регистрируют миграцию избирателей, как требуют изменения в закон о выборах народных депутатов, сообщает РБК-Украинасо ссылкой на "Немецкую волну". Нововведение будет действовать до 27 сентября, после чего собранные данные передадут в избирательные комиссии.

Как сообщил начальник Чопского пограничного отряда Михаил Хобта, за два дня на КПП "Ужгород" и "Тиса" карточки временного учета с данными о месте проживания заполнили около 2 тыс. граждан. В случае, если человек откажется предоставлять такие сведения, карточки будут заполнять сами пограничники.

Напомним, что последние изменения к закону о выборах предусматривают коррекцию избирательных списков согласно данным пограничников - граждане Украины, которые не вернулись домой за три дня до голосования должны быть исключены из списков. Впрочем, до самого дня голосования сохраняется возможность восстановить свою фамилию в списке, получив решение избирательной комиссии, или суда.