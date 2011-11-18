Янукович одобрит декриминализацию на будущей неделе?

Президент Виктор Янукович подпишет закон о декриминализации экономических преступлений на следующей неделе. Об этом сообщил глава управления по вопросам судоустройства Администрации президента Андрей Портнов в эфире «Шустер Live» в пятницу вечером.

«Ожидаем подписания этого закона уже на следующей неделе», — сказал он.

Как сообщалось, 15 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о декриминализации экономических преступлений. За документ, внесенный В.Януковичем, проголосовали 268 депутатов.

Перед этим депутаты отклонили поправку, исключающую из Уголовного кодекса статью 365, по которой судили Юлию Тимошенко. Если бы Рада приняла эту поправку, Ю.Тимошенко была бы освобождена в течение пяти дней.

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