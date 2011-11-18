Проект нового генплана Киева – это катастрофа?

Главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ уверен, что проект нового Генерального плана развития Киева до 2025 года нужно «категорически отбросить».

«Генплан до 2025 года – это катастрофа. Это резкое ухудшение экологических показателей, в частности показателей плотности населения, качества воздуха, воды, энергетической инфраструктуры», – заявил общественный деятель в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум», сообщили в пресс-центре «Форум».

Как сообщил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, его организацией были проведены уличные опросы, согласно которым уже сегодня половина жителей Киева – выходцы из других населённых пунктов Украины, которые не зарегистрированы в столице.

«Наши уличные опросы показали, что уже сейчас каждый второй опрошенный – некиевлянин», – сказал руководитель «Форума спасения Киева».

«Специалисты говорят, что по оценкам объёмов продаж хлеба, в Киеве проживает более 6 миллионов человек. В Мехико проживает более 30 миллионов. Это чрезвычайно грязный и криминализированный город. И мы бы не хотели, чтобы Киев превратился во второй Мехико», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По мнению общественного активиста, чтобы не допустить таких последствий, нужно «категорически отбросить» проект нового Генплана.

Во-вторых, по убеждению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, – немедленно объявить перевыборы Киевсовета и Киевского городского головы. И третье, что назвал активист, это ввести мораторий на любую застройку и землеотводы.

«Это единственный способ разобраться с тем ужасом, который нам угрожает», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, определяющим принципиальные решения по развитию, планированию, застройке и использованию территорий города Киева.

18 сентября 2008 года Киевский городской совет принял решение «О разработке нового Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года».

16 сентября 2010 года Киевский городской совет при поддержке 80 депутатов принял Концепцию стратегического развития столицы, которая является является первым этапом в разработке Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

23 июня 2011 года Киевский городской совет принял за основу Стратегию развития города Киева до 2025 года.

До 30 декабря 2011 года продлён срок общественного обсуждения Генерального плана развития Киева, инициированного Киевской городской государственной администрацией, в ходе которого общественность может внести предложения и замечания к проекту документа.

Сейчас действует Генеральный план города Киева и проект планирования его пригородной зоны на период до 2020 года, утверждённый Киевсоветом 28 марта 2002 года.