Неизвестный «заминировал» Печерскую райгосадминистрацию Киева

16:10, 18 ноября 2011
Политика
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Эвакуация персонала не проводилась

В Киеве неизвестный мужчина по спецлинии 102 сообщил о заминировании здания Печерской райгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о заминировании поступила в 14.00.

В данное время в РГА работают следственно-оперативные и взрывотехнические группы. Эвакуация персонала не проводилась.

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