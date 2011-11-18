Неизвестный «заминировал» Печерскую райгосадминистрацию Киева
16:10, 18 ноября 2011Политика
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Эвакуация персонала не проводилась
В Киеве неизвестный мужчина по спецлинии 102 сообщил о заминировании здания Печерской райгосадминистрации.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о заминировании поступила в 14.00.
В данное время в РГА работают следственно-оперативные и взрывотехнические группы. Эвакуация персонала не проводилась.
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