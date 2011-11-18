Неизвестный «заминировал» Печерскую райгосадминистрацию Киева

В Киеве неизвестный мужчина по спецлинии 102 сообщил о заминировании здания Печерской райгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о заминировании поступила в 14.00.

В данное время в РГА работают следственно-оперативные и взрывотехнические группы. Эвакуация персонала не проводилась.