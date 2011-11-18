Томенко: новые избирательные правила - скорее меньшее зло, чем добро

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что оппозиция уже должна готовиться к парламентским выборам.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО по поводу вчерашнего принятия парламентом Закона Украины «О выборах народных депутатов».

«Считаю, что принятый закон не дает основания для празднования оппозиции или общества, поскольку не предостережен ряд принципиальных требований политического характера. В то же время, это и не повод для траура, поскольку было учтено абсолютное большинство требований экспертов и оппозиции относительно механизма и процедуры проведения выборов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Еще несколько дней назад трудно было представить, что удастся добиться возможности не снятия с регистрации при любых обстоятельствах оппозиционных кандидатов. Или, скажем, озвученного мной требования о пятилетнем сроке хранения избирательной документации», - подчеркнул вице-спикер.

«В то же время, новые избирательные правила это скорее меньшее зло, чем добро. Поэтому я не голосовал за принятие данного закона», - добавил он.

«Но, наибольшей политической ошибкой оппозиции может стать уже традиционное многомесячное обсуждение того, что это триумф или трагедия», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Вместо этого, по его убеждению, оппозиции уже с сегодняшнего дня нужно оговаривать механизмы согласования единого оппозиционного списка в мажоритарных округах, готовить и обеспечивать обучение профессиональных представителей окружных и участковых комиссий, согласовывать принципы организации работы во время избирательной кампании и документы, на основе которых оппозиционные партии будут действовать в следующем парламенте.

«Только такая ежедневная скоординированная избирательная работа даст возможность обеспечить победу на выборах», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 ноября приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформы ради будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранной в Верховную Раду считается политическая партия, которая получила минимум 5% голосов избирателей и кандидат по мажоритарному округу, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По закону, в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».